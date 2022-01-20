Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türk futbolunu büyük üzüntüye boğan ve sezona ismini verdiğimiz Ahmet Çalık'ın 11 Ocak'ta vefat etmesi nedeniyle ertelenen Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçının oynanacağı tarih belli oldu.

Medipol Başakşehir ile İttifak Holding Konyaspor arasındaki Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 21. hafta müsabakası, 22 Şubat 2022 Salı günü saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yapılacak.

"Millî oyuncumuz merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, İttifak Holding Konyaspor ve tüm Türk futbol camiasına bir kez daha başsağlığı dileriz."