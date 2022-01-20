Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 20:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Süper Lig'den 4 kulüp, PFDK'ya sevk edildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği aktarıldı.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın da sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
Son Haberler
- 21:02
- 21:02
- 20:53
- 20:48
- 20:40
Sıradaki Haber
Merih Demiral İtalya basınında manşetlerde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz