Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'da Konyaspor maçı kadrosu belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da kadro belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz, Fatih Öztürk, İsmail Çipe ve Işık Kaan Arslan kadroya alınmadı.
Son maçın 21 kişilik kadrosunda bulunmayan Halil Dervişoğlu ve Olimpiu Morutan listeye yazıldı.
Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicaldau, Marcao, Jankat Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sacha Boey.
İttifak Holding Konyaspor maçı kamp kadromuz #KNYvGS pic.twitter.com/ImY2xL4ET2— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 4, 2022
Etiketler: Galatasaray
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