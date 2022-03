THY Avrupa Ligi, daha önce Berlin'de yapılması planlanan 2022 dörtlü finalinin Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'da düzenleneceğini duyurdu.

Buna göre 2022 THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'i, 19-21 Mayıs tarihlerinde Stark Arena'da yapılacak.

THY Avrupa Ligi, değişikliğin sebebini, "Mevcut pandemi durumu ve Almanya'nın başkentinde uygulanan sağlık önlemlerine dayanarak Final Four'un Berlin'de düzenlenmesi ertelenmiştir." şeklinde ifade etti.

Belgrade to host the 2022 Final Four: Berlin Final Four postponed