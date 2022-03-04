Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 14:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
THY Avrupa Ligi dörtlü finalinin yeri değişti
THY Avrupa Ligi 2022 Dörtlü Final organizasyonu Berlin'den alınarak Belgrad'a verildi.
THY Avrupa Ligi, daha önce Berlin'de yapılması planlanan 2022 dörtlü finalinin Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'da düzenleneceğini duyurdu.
Buna göre 2022 THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'i, 19-21 Mayıs tarihlerinde Stark Arena'da yapılacak.
THY Avrupa Ligi, değişikliğin sebebini, "Mevcut pandemi durumu ve Almanya'nın başkentinde uygulanan sağlık önlemlerine dayanarak Final Four'un Berlin'de düzenlenmesi ertelenmiştir." şeklinde ifade etti.
Belgrade to host the 2022 Final Four: Berlin Final Four postponed— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 4, 2022
Etiketler: Basketbol
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