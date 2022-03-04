Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 14:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Novak Djokovic için Fransa Açık yolu açıldı
Koronavirüs tedbirlerinde normalleşme adımları devam ediyor. Fransa'da hükumet aşı sertifikası uygulamasını durdurma kararı aldı. Karar, aşısız olduğu için Avustralya Açık'ta yarışamayan Novak Djokovic için Fransa Açık yolunu açtı.
Fransa Hükumeti aşı sertifikası uygulamasını durdurma kararı aldı. Alınan karar, 14 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek.
Sezonun teniste ikinci grand slami Fransa Açık Tenis Turnuvası'na katılım şartları da bu gerekçeyle değişikliğe uğrayacak.
Ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic bu sezon Avustralya Açık'ta aşısız olduğu için yarışamamış ve sınır dışı edilmişti.
Fransa’da hükümetin bu ay aşı sertifikası uygulamasını durdurma kararı almasıyla dünya 2 numarası Novak Djokovic için de Fransa Açık şansı doğdu.
Fransa Açık Grand Slam Tenis Turnuvası 22 Mayıs-5 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenecek.
Etiketler: Fransa Koronavirüs
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