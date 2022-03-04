Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcu İspanya'nın MotorLand Aragon pistinde takımı Brixx Pata Yamaha'yla iki gün süren testlere katıldı.

Toprak test süresince pistte 110 tur attı, 1.49.746'lık tur derecesi elde etti. Bu sonuçla milli sporcu, Yamaha'nın MotorLand Aragon pistinde şimdiye kadarki en iyi Superbike turuna da imza attı.

Toprak Razgatlıoğlu: Büyük bir gelişme kaydettik

Toprak, testi değerlendirdi.

"Aragon'da harika bir test geçirdik, şaşırdım. Burası benim için en iyi pist olmayabilir ama çok hızlı ve tutarlıydık. Bu yüzden mutluyum. Çok şey denedik ama aynı zamanda hızlıyız ve bundan keyif aldım. Yamaha ve ekibimiz çok çalışıyor. Büyük bir gelişme kaydettik. Şimdi Aragon benim için iyi bir pist durumuna geliyor. Bir sonraki testimiz Katalonya'da. Test parçalarından ve elektronikten en iyi kurulumu bir araya getirip, tekrar yarış için iyileştirmeye çalışacağız."

Milli sporcunun bir sonraki testi 25-26 Mart'ta Barselona'da olacak.