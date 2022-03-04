Fenerbahçe kulübü, alt yapıya dair bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Dereağzı Tesisleri’ndeki organizasyonda altyapıdan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Özaktaç ile Can Gebetaş’ın yanı sıra Futbol Akademisi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar ve Futbol Akademisi Mentoru Kemal Aslan yer aldı.

Özgür Özaktaç: 5-6 hatta daha fazla kulüple partnerlik yapalım düşüncesindeyiz

Özgür Özaktaç, pilot takım uygulamasına ilişkin farklı bir metodu hayata geçireceklerini ifade etti. Özaktaç, Arda Güler’in gelişi hakkında da bilgi verdi.

"Biz bir tane değil, 5-6 hatta daha fazla kulüple partnerlik yapalım düşüncesindeyiz. İstanbul’da ve Anadolu’da anlaşma sağladığımız kulüpler var. Bu süreçte Gençlerbirliği Kulübü’nü ikna etme konusunda başkanımızın kararlı yaklaşımı büyük rol oynuyor. Serhat Pekmezci, diğer pek çok kulübün de istediği Arda ve ailesi ile ilk kontağı kurdu, devamında başkanımız ve Fenerbahçe’nin gücü ile oyuncu formamızı giydi."

İsak Vural transferi

Özaktaç, Portekiz’in Benfica takımının altyapısından kadrolarına kattıkları İsak Vural ile ilgili konuştu.

"İsak transferi başkan Ali Koç’un kendi yürüttüğü bir operasyon. Bu oyuncu Barcelona altyapısının ardından Benfica'daydı, şimdi Fenerbahçe’de. Benfica’da sözleşmesi bittikten sonra başkan devreye girdi ve ikna etti. 19 yaş altı takımında 6 ay oynadıktan sonra yeni sezonda A Takım’da olması değerlendirilecek."

Tahir Karapınar: Bu iş yetenek işidir

Tahir Karapınar, altyapı tesislerini basın mensuplarıyla gezdi.

"Kitap okumaları, sosyal sorumluluk çalışmalarının bir parçası olmaları, eğitim hayatlarına dikkat etmeleri ve önem vermeleri bizim için olmazsa olmaz. Akademimizde Türkçe, İngilizce, matematik öğretmenleri var. Akademi binasında bir edebiyat öğretmenimiz var. Aynı zamanda diksiyon ve Türkçe dersinin yanında çocuklara nefes alma tekniklerini öğretiyor. Biz Arda’yı ve diğer sporcularımızı 15 yaşında U 19 takımında oynattık. Bu oyuncularda büyük gelişmeler oldu, bizi ’cinayet işliyorsunuz’ diye eleştirdiler ama bu iş yetenek işidir."