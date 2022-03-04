Galatasaray ile Konyaspor 42. randevuda
Galatasaray ile İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 5 Mart Cumartesi günü 42. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 41 maçta sarı-kırmızılılar 30, yeşil-beyazlılar 3 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.
Galatasaray'ın 80 golüne, Konya temsilcisi 25 golle karşılık verdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, sahasında 1-0 kazanmıştı.
Konya'daki maçlar
Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 20 maçta galibiyet sayılarında 13-3 önde bulunuyor.
İki takım, Konya'da 4 müsabakada da berabere kaldı.
En farklı skorlu galibiyetler
İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.
Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki üç galibiyetinden ikisini 1-0'lık, birini de 4-3'lük skorla aldı.
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