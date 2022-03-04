Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5 Mart Cumartesi günü başlayacak şampiyonada atletler Ataköy Atletizm Salonu'nda piste çıkacak.

Organizasyonda, gülle atlama, sırıkla atlama, uzun atlama, yüksek atlama, üç adım atlama, 60 metre, 400 metre, 800 metre, 1500 metre, 3000 metre, 60 metre engelli ve 4x400 metre bayrak yarışları yapılacak.

Şampiyonada mücadele edecek milli takımın kadrosunun şu şekilde olduğu kaydedildi:

Kayhan Özer, Mustafa Kemal Ay, İlyas Çanakçı, İsmail Nezir, Salih Teksöz, Tamer Sakar, Mehmet Çelik, Bahri Doğru, Murat Emektar, Ayetullah Aslanhan, Mikdat Sevler, Furkan Aktaş, Metin Doğu, Özgür Atasoy, Zeki Cem Tenekebüken, İlkay Aydemir, Muammer Demir, Emre Dalkıran, Batuhan Çakır, Ali Çolak, Nuh Polat, Hasan Saygı, İlyas Çanakçı, İsmail Nezir, Oğuzhan Kaya, Muhammet Avcıoğlu, Simay Özçiftçi, Melike Malkoç, Nevin İnce, Ecem Ece, Tuğba Ayyıldız, Şilan Ayyıldız, Damla Çelik, Emine Hatun Tuna Mechaal, Özlem Kaya Alıcı, Özge Can, Beyzanur Yavuz, Buse Savaşkan, Merve Menekşe, Demet Parlak, Buse Arıkazan, Gizem Akgöz, Yasemin Zehra Börekçi, Tuğba Danışmaz, Gizem Akgöz, Pınar Akyol, Aysel Yılmaz, Nevin İnce, Ecem Ece, Edanur Tulum, Pınar Gülseren.