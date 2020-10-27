Galatasaray'da sıkıntılı geçen birkaç günden sonra kara bulutlar dağıldı.

Başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim’in bir araya gelmesi sonrasında yapılan açıklamalar ve paylaşımlar, camiaya derin bir nefes aldırdı.

Birçok konunun masaya yatırıldığı toplantıda sarı kırmızılılar adına yakın ve uzak vadede önemli kararların alındığı belirtildi.

Yönetim ve teknik heyet arasında ilerleyen süreçte fikir ayrılığı oluşması durumunda basın önünde açıklama yapılmayacağı öğrenildi.

Bundan sonraki süreçte tarafların Galatasaray’ın zarar görmemesi için bire bir iletişimi tercih edecekleri ifade edildi.

Toplantıda alınan bir diğer önemli karar ise İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’ın görevi konusunda oldu.

Abdurrahim Albayrak köprü olacak

Mustafa Cengiz-Fatih Terim buluşmasının mimarı olan Albayrak’ın, yeni dönemde Florya ve yönetim arasında köprü görevi üstleneceği kaydedildi.

Abdurrahim Albayrak ayrıca şampiyonlukla biten sezonlarda olduğu gibi takımla birlikte Florya’da daha fazla zaman geçirecek.

Yönetim ve teknik heyet buluşmasında, devre arası transferi de konuşuldu.

Sarı kırmızılıların transfer çalışmalarına bu toplantı ile birlikte resmi olarak başlandığı gelen haberler arasında.

Takviyeye ihtiyaç duyulan pozisyonlarda alternatif oyuncular konusunda yönetim ve teknik direktör Fatih Terim’in iş birliği içinde çalışacağı öğrenildi.