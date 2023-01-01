Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar 15:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Galatasaray'da iç transfer
Galatasaray, Emin Bayram, Metehan Baltacı ve Baran Aksaka'nın sözleşmelerini 2026 yılına kadar uzattı.
Spor Toto Süper Lig'de 2022 yılını lider tamamlayan Galatasaray'da yönetim, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda sarı-kırmızılılarda, genç isimler Emin Bayram, Metehan Baltacı ve Baran Akaska'nın sözleşmeleri 2026 yılına kadar uzatıldı.
Etiketler: Galatasaray Transfer Haberleri
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