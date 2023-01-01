Spor Toto Süper Lig'de 2022 yılını lider tamamlayan Galatasaray'da yönetim, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda sarı-kırmızılılarda, genç isimler Emin Bayram, Metehan Baltacı ve Baran Akaska'nın sözleşmeleri 2026 yılına kadar uzatıldı.