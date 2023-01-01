NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulundu. Şengün, Houston Rockets tarafından draft edilkten sonra NBA'deki ilk günleri anlattı.

Genç sporcu "İlk zamanlar maç takvimine uymak, 2-3 günde bir maç oynamak zor oldu. Ama zaman geçtikçe kondisyon ve mental olarak alıştım" dedi.

NBA'de oynamasını da değerlendiren başarılı sporcu "14-15 yaşıma kadar NBA gibi bir hayalim yoktu. Buralara geleceğimi düşünemiyordum bile. Ama şu an buradayım" diye konuştu.

[:Fotoğraf: DepoPhotos]

200 asist, bin sayı barajını aşan en genç pivot olarak NBA tarihine geçen Alperen Şengün başarısını; "Benim için güzel bir hatıra olacak. Burada istatistiklere çok bakıyorlar" ifadesiyle değerlendirdi.

Geliştirmesi gereken yönlerinin olduğunu da açıklayan Şengün, şut, savunma ve ayak çabukluğuna dair ekstra çalışmalar yaptığını söyledi.