Alperen Şengün NBA kariyerini değerlendirdi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) adından söz ettiren milli basketbolcu Alperen Şengün, kariyerine dair değerlendirmelerde bulundu.
NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulundu. Şengün, Houston Rockets tarafından draft edilkten sonra NBA'deki ilk günleri anlattı.
Genç sporcu "İlk zamanlar maç takvimine uymak, 2-3 günde bir maç oynamak zor oldu. Ama zaman geçtikçe kondisyon ve mental olarak alıştım" dedi.
NBA'de oynamasını da değerlendiren başarılı sporcu "14-15 yaşıma kadar NBA gibi bir hayalim yoktu. Buralara geleceğimi düşünemiyordum bile. Ama şu an buradayım" diye konuştu.
200 asist, bin sayı barajını aşan en genç pivot olarak NBA tarihine geçen Alperen Şengün başarısını; "Benim için güzel bir hatıra olacak. Burada istatistiklere çok bakıyorlar" ifadesiyle değerlendirdi.
Geliştirmesi gereken yönlerinin olduğunu da açıklayan Şengün, şut, savunma ve ayak çabukluğuna dair ekstra çalışmalar yaptığını söyledi.
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