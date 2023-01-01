2022 yılını lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde kapatan Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, teknik ekipten gelecek transfer raporunu beklediği ifade edildi. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile temas halinde olan Şenol Güneş, eksik gördüğü bölgelere takviye isteyecek.

Tecrübeli teknik adamın, Masuaku’nun son haftalardaki yükselen performansı sonrasında sol bek konusunda nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu. Deneyimli çalıştırıcı, her iki beke de alternatif isteği içindeydi.

Başkan Ahmet Nur Çebi, Ceyhun Kazancı ve Şenol Güneş yakın zaman içinde bir araya gelecek. Yapılacak görüşme sonrasında ara transfer döneminde izlenecek yol haritasının şekillenmesi bekleniyor.

Diğer yandan Beşiktaş, şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirmek için galibiyet serisi yakalayabilmenin yollarını arıyor. Teknik direktör Şenol Güneş, takımına 3 günlük izin verse de çalışmalarını sürdürüyor.

Ekibinden hem bireysel performanslar hem de takım oyununu geliştirebilmek için tüm istatistik ve analizleri isteyen Güneş, antrenman programını gelen rapora göre belirleyecek.