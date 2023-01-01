Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılıların öncelikli hedefi, takımda kiralık olarak forma giyen Milot Rashica.

Galatasaray yönetimi, Kosovalı futbolcunun bonservisini ocak ayında alabilmek için girişimlere başlayacak. Sarı kırmızılılar, bu transfer için 5 milyon euroluk bir bedeli gözden çıkaracak.

Sezon başında fazla şans bulamayan Milot Rashica, sonraki haftalarda ise gösterdiği performansla beğeni topladı. Son 6 lig maçına 11'de başlayan 26 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 2 gol pası vermeyi başardı.

Galatasaray ayrıca kiralık olarak gönderdiği futbolcularından da önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyor. Mustafa Muhammed veya Morutan'ın satılması durumunda, elde edilecek bedelin bir kısmı Rashica'nın bonservisinin alınması için kullanılacak.