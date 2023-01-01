Organizasyondan yapılan açıklamada, GasGas sürücüsü Sunderland'in etabın 52. kilometresinde düşerek sırtını incittiği ve Dakar Rallisi'ne veda ettiği açıklandı.

Sunderland, İspanyol Eduardo Iglesias'ın ardından bu yıl Dakar'da yarış dışı kalan ikinci sürücü oldu.