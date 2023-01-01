Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar 14:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Son şampiyon Sam Sunderland Dakar Rallisi'ne veda etti
Suudi Arabistan'da düzenlenen 45. Dakar Rallisi'nde son şampiyon İngiliz motosiklet sürücüsü Sam Sunderland, pazar sabahı ilk etapta kaza yapması sonrasında Dakar Rallisi'nden çekilmek zorunda kaldı.
Organizasyondan yapılan açıklamada, GasGas sürücüsü Sunderland'in etabın 52. kilometresinde düşerek sırtını incittiği ve Dakar Rallisi'ne veda ettiği açıklandı.
Sunderland, İspanyol Eduardo Iglesias'ın ardından bu yıl Dakar'da yarış dışı kalan ikinci sürücü oldu.
Son Haberler
- 15:04
- 14:51
- 14:39
- 14:59
- 14:30
Sıradaki Haber
Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası İzmir'de yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz