Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar 14:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye sutopunda iki önemli organizasyona ev sahipliği yapacak
[AA arşiv]
Türkiye, 17 Yaş Altı Kadınlar ve Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonalarına ev sahipliği yapacak.
Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 30 Temmuz-5 Ağustos, 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası ise 8-15 Ağustos tarihlerinde Manisa'da düzenlenecek.
Ayrıca, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 24 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 15 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası ile 8-16 Temmuz tarihlerinde Karadağ'ın Podgorica şehrinde gerçekleştirilecek 15 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'na da milli sutopu takımları direkt katılım sağlayacak.
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