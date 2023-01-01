Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 30 Temmuz-5 Ağustos, 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası ise 8-15 Ağustos tarihlerinde Manisa'da düzenlenecek.

Ayrıca, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 24 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 15 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası ile 8-16 Temmuz tarihlerinde Karadağ'ın Podgorica şehrinde gerçekleştirilecek 15 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'na da milli sutopu takımları direkt katılım sağlayacak.