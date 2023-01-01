Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2023 yıl faaliyet takviminde yer alan şampiyona, 14-21 Ocak tarihlerinde Çeşme'de düzenlenecek.

Müsabakalar (45-48), 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 81 ve +81 kilo olmak üzere 12 sıklet üzerinden yapılacak.