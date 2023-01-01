Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar 14:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kürek Milli Takımı aday kadrosu Adıyaman'da hazırlık kampına girecek
[AA arşiv]
Kürek Milli Takımı aday kadrosu, Adıyaman'da hazırlık kampı yapacak.
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hazırlık kampı 1-16 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Milli takımın aday kadrosunun kampına davet edilen sporcular şunlar:
Deniznur Serra Baykara, Ruhen Nasıroğlu, Aslıhan Naran Akkay, Eda Erkan, Irmak Fertuğ, Simla Suay Alıncı, Şükrü Yuşa Aslan, Emir Elma, Gökmen Kaan Sezer, Giray Yazçayır, Alper Şevket Eren, Enver Erman.
Etiketler: Adıyaman
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