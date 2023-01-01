Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçında iptal edilen gol, gündem olmaya devam ediyor. Sivas ekibinde Ulvestad’ın attığı gol, VAR'ın uyarısıyla Hakem Erkan Özdamar tarafından iptal edilmişti.

Milliyet Gazetesi'ndeki habere göre, MHK, tartışmalara neden olan bu kararla ilgili yeni bir hamlede bulunduğu iddia edildi. MHK, hem orta hakem Özdamar, hem de VAR Hakemi Özgüç Türkalp’ten ayrıntılı bir ek rapor istedi.

FIFA kokartını yeni takan Erkan Özdamar'ın, gözlemciler Muhittin Boşat ve Mürvet Sezer'den 7 nokta 4 gibi düşük bir puan aldığı da haberlere yansıdı. Hem genç hakemin, hem de Özgüç Türkalp'in uzun süre dinlendirilmesi bekleniyor.