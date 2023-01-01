Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar 15:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
MHK, Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp'ten ek rapor istedi
Sivasspor'un Galatasaray karşısında attığı golün iptalinin ardından yaşanan tartışmalar devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp'tek ek rapor istedi.
Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçında iptal edilen gol, gündem olmaya devam ediyor. Sivas ekibinde Ulvestad’ın attığı gol, VAR'ın uyarısıyla Hakem Erkan Özdamar tarafından iptal edilmişti.
Milliyet Gazetesi'ndeki habere göre, MHK, tartışmalara neden olan bu kararla ilgili yeni bir hamlede bulunduğu iddia edildi. MHK, hem orta hakem Özdamar, hem de VAR Hakemi Özgüç Türkalp’ten ayrıntılı bir ek rapor istedi.
FIFA kokartını yeni takan Erkan Özdamar'ın, gözlemciler Muhittin Boşat ve Mürvet Sezer'den 7 nokta 4 gibi düşük bir puan aldığı da haberlere yansıdı. Hem genç hakemin, hem de Özgüç Türkalp'in uzun süre dinlendirilmesi bekleniyor.
Etiketler: Galatasaray MHK Sivasspor TFF
Son Haberler
- 16:23
- 16:20
- 16:05
- 15:52
- 15:50
Sıradaki Haber
Beşiktaş'ta gözler transfer zirvesinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz