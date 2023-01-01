Kesintisiz kayak yapılan uzun pistlere, snowboard, kızak gibi çeşitli kış aktivitelerinin yanı sıra güvenli kayak merkezi sertifikasına da sahip Erciyes, yeni yılın ilk gününde kayakseverlerin tercihi oldu.

Tesislerin bulunduğu 2 bin 200 rakımdaki Tekir bölgesi, Hacılar Kapı ve Develi Kapı'daki pistlerde yoğunluk oluşturan yerli ve yabancı ziyaretçiler, güneşli havada kayak yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Rusya'dan gelen Ekaterina Shvyreva, Erciyes'i beğendiklerini, karın az olmasına rağmen eğlendiklerini söyledi.

Türkiye'ye ilk kez geldiğini anlatan Shvyreva, hava durumunun çok iyi olduğunu, müzik eşliğinde dans ederek yılbaşını geçirdiklerini belirtti.

"Yılbaşını Türkiye'de geçirdim. Havalimanı kayak merkezine uzak değil, bu hoşuma gitti. Yılbaşında yapılan her şeyi beğendik. Arkadaşlarıma da buraların güzel olduğunu söyledim."

[Fotoğraf: AA]

Kesintisiz kayak yapılabilen uzun pistlere sahip merkezde, snowboard ve kızak gibi çeşitli kış aktiviteleri de bulunuyor.

Güvenli kayak merkezi sertifikasına sahip Erciyes'te, yaklaşık 2 bin yatak kapasiteli 13 otel bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]