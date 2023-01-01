Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar 15:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Geleneksel okçulukta 2023 faaliyet takvimi belirlendi
[Fotograf: AA]
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun 2023 yılı faaliyet programı açıklandı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, bireysel ve takım olarak Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası, 17-19 Mart tarihlerinde Samsun'da gerçekleştirilecek.
Türkoğlu Avasım Büyükler Açık Hava Puta ve Hava Koşusu, 28‐30 Nisan tarihlerinde Kahramanmaraş'ta organize edilecek.
Büyükler ve Gençler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, 7‐9 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yapılacak.
Minikler, Yıldızlar ve Gençler 100. Yıl Salon Türkiye Şampiyonası ise 29 Eylül‐1 Ekim tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.
Etiketler: Okçuluk
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