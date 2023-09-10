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Spor
TRT SPOR 10.09.2023 14:35

Galatasaray'da eksikler takıma dönüyor

Galatasaray'da Zaha ve Ziyech gibi yeni transferler takıma katılmaya başladı. Sarı kırmızılıların, hafta içinde tam kadro olarak çalışması bekleniyor.

Galatasaray'da eksikler takıma dönüyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Yılport Samsunspor maçına hazırlanıyor. Sarı kırmızılıların 17 Eylül Pazar günkü karşılaşmaya tam kadro çıkması bekleniyor.

Galatasaray salı veya çarşamba günü yapılacak antrenmana tam kadro çıkacak. Sakatlanma ihtimaline karşı riske edilmeyen Wilfried Zaha, yavaş yavaş kadroya monte edilecek.

Henüz istenen form seviyesine ulaşamayan Hakim Ziyech ise bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Faslı futbolcu 2-3 gün sonra takımla çalışacak.

Antrenmanda kasığından sakatlanan Sergio Oliveira'nın durumu da çok ciddi değil. Portekizli futbolcunun Yılport Samsunspor maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.

Gaziantep deplasmanında ayak bileğine darbe alan Mauro Icardi'nin ise bacağında bir şişlik oluşmuştu. Milli aranın başında dinlendirilen Arjantinli futbolcunun, önümüzdeki hafta sonuna kadar hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

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