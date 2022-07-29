Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 09:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'da bütçe kongresi yarın yapılacak
[Fotograf: AA]
Galatasaray'da 2022 yılına ait bütçenin görüşüleceği olağanüstü genel kurul toplantısı yarın yapılacak.
Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek genel kurul toplantısı, saat 10.00'da başlayacak.
Toplantıda kulübün 2022 yılı bütçesi görüşülerek, karara bağlanacak.
Etiketler: Galatasaray
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