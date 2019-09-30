Spor
Galatasaray'a PSG maçı öncesi kötü haber30 Eylül 2019 Pazartesi 19:18 - Son Güncelleme 30 Eylül 2019 Pazartesi 19:19
Galatasaray, Mario Lemina'nın sakatlığı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Paris Saint-Germain (PSG) maçının kadrosunda yer almayacağını açıkladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Salı günü Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'i (PSG) konuk edecek Galatasaray'da Mario Lemina forma giyemeyecek.
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, sağ uyluk fasyasında kanama tespit edilen Lemina'nın, PSG karşılaşmasının kadrosunda yer almayacağı bildirildi.
Bu sezon transfer edilen Lemina, rahatsızlığı nedeniyle Kasımpaşa maçının 30. dakikasında oyundan çıkmış, Fenerbahçe derbisinde ise 57. dakikada yerini Ömer Bayram'a bırakmıştı.
Kaynak: TRT SPOR, AA
Etiketler: Galatasaray PSG