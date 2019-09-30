Spor
Kayserispor'da ayrılık30 Eylül 2019 Pazartesi 18:37 - Son Güncelleme 30 Eylül 2019 Pazartesi 18:39
İstikbal Mobilya Kayserispor, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı.
Spor Toto Süper Lig'in ilk 6 haftasında galibiyet yüzü göremeyen İstikbal Mobilya Kayserispor'da ayrılık var. Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın istifası yönetim tarafından kabul edildi.
Son oynanan Konyaspor maçının ikinci yarısında Kayserispor taraftarları Karaman'ı istifaya davet etmişti.
Hikmet Karaman yönetiminde bu sezon 6 maça çıkan İstikbal Mobilya Kayserispor, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
Kaynak: TRT SPOR, İHA
Etiketler: kayserispor