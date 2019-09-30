Spor
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı30 Eylül 2019 Pazartesi 16:18 - Son Güncelleme 30 Eylül 2019 Pazartesi 16:33
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun kura çekimi 3 Ekim Perşembe günü yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, saat 11.00'de olacak.
Kura çekimine 3. turda rakiplerini eleyen takımların yanı sıra, Süper Lig ekipleri Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nün de yer aldığı 54 takım katılacak.
Karşılaşmalar tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak.
Kaynak: AA
Etiketler: türkiye kupası tff maç kura futbol