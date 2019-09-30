Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sol üst baldırına aldığı darbe nedeniyle derbinin devre arasında oyundan çıkan Mauricio Isla'nın sakatlığının önemli seviyede olmadığı aktarıldı.

Isla görev verilmesi durumunda, Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'nin 4 Ekim Cuma günü Antalyaspor'la oynayacağı maçta forma giyebilecek.

Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Victor Moses'in de takımdan ayrı özel program dahilinde günü tamamlayacağı belirtildi. Bir diğer sakat futbolcu Garry Rodrigues'in ise tedavisine devam edilecek.

Kaynak: AA