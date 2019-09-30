Spor
Fenerbahçe'ye Isla'dan iyi haber30 Eylül 2019 Pazartesi 14:58 - Son Güncelleme 30 Eylül 2019 Pazartesi 15:13
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'la oynanan maçta sakatlanan Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla'nın durumunun ciddi olmadığı belirtildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sol üst baldırına aldığı darbe nedeniyle derbinin devre arasında oyundan çıkan Mauricio Isla'nın sakatlığının önemli seviyede olmadığı aktarıldı.
Isla görev verilmesi durumunda, Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'nin 4 Ekim Cuma günü Antalyaspor'la oynayacağı maçta forma giyebilecek.
Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Victor Moses'in de takımdan ayrı özel program dahilinde günü tamamlayacağı belirtildi. Bir diğer sakat futbolcu Garry Rodrigues'in ise tedavisine devam edilecek.
Kaynak: AA
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