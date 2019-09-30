Spor
Trabzonspor-Basel maçına İtalyan hakem30 Eylül 2019 Pazartesi 14:17 - Son Güncelleme 30 Eylül 2019 Pazartesi 14:20
Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 2. haftasında 3 Ekim Perşembe günü sahasında İsviçre'nin Basel takımıyla yapacağı maçı, İtalyan hakem Marco Di Bello yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 3 Ekim Perşembe günü Medical Park Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada, Marco Di Bello'nun yardımcılıklarını Alessandro Costanzo ve Matteo Passeri üstlenecek.
Mücadelenin dördüncü hakemi ise Rosario Abisso olacak.
Kaynak: AA
Etiketler: futbol maç hakem UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor