Galatasaray'ın rakibi PSG, İstanbul'da30 Eylül 2019 Pazartesi 18:42 - Son Güncelleme 30 Eylül 2019 Pazartesi 18:42
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci haftasında karşılaşacağı Fransa'nın Paris Saint Germain (PSG) ekibi İstanbul'a geldi.
stanbul Havalimanı'na özel uçakla gelen PSG, burada hem alandaki yolcular hem de havalimanı personelinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden yoğun güvenlik önlemleri altında özel otobüsle ayrılan Fransız temsilcisi, konaklayacağı otele gitti.
Galatasaray ile PSG arasındaki karşılaşma 1 Ekim Salı günü saat 22.00'de Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.
Paris Saint-Germain'in Galatasaray maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: "Aouchiche, Bernat, Choupo-Moting, Di Maria, Diallo, Gueye, Herrera, Icardi, Innocent, Kimpembe, Kouassi, Kurzawa, Marquinhos, Mbappe, Meunier, Navas, Paredes, Rico, Sarabia, Thiago Silva, Verratti."
Kaynak: AA