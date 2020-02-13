Sakatlığı bulunan Marcelo Saracchi ise kendisi için hazırlanan dayanıklılık programı dâhilinde takımdan ayrı çalıştı.

Bu arada Galatasaray, pazar günü sahasında oynayacağı BtcTürk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak geçirdi.