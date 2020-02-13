Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Galatasaray'a Falcao'dan iyi haber
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig'in 19. haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kolombiyalı yıldız Falcao, takımla birlikte çalışmalara başladı.
Sakatlığı bulunan Marcelo Saracchi ise kendisi için hazırlanan dayanıklılık programı dâhilinde takımdan ayrı çalıştı.
Bu arada Galatasaray, pazar günü sahasında oynayacağı BtcTürk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak geçirdi.
Etiketler: İttifak Holding Konyaspor FalcaoSon Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 18:12
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