Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Ağaoğlu'nda Sörloth kararına tepki
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, PFDK'nın Alexander Sörloth'a verdiği 2 maçlık cezaya tepki gösterdi.
TRT SPOR'a konuşan Ağaoğlu,''Bu karar kabul edilemez benim oyuncum ilk tekmede kendini yere atsa ona tekme atan oyuncu kırmızı kart görecekti.'' dedi.
Ahmet Ağaoğlu, ''Sörloth, 230 maça çıkıp sadece 16 sarı kart görmüş bir oyuncu karşılığı bu mudur? Hemen tahkime gidiyoruz. Geçmişte buna benzer Gomis ve Elmander kararları var. Böyle bir şey olamaz.'' ifadelerini kullandı.
Sıradaki Haber
Kobe ve kızı son yolculuğuna uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz