TRT SPOR'a konuşan Ağaoğlu,''Bu karar kabul edilemez benim oyuncum ilk tekmede kendini yere atsa ona tekme atan oyuncu kırmızı kart görecekti.'' dedi.

Ahmet Ağaoğlu, ''Sörloth, 230 maça çıkıp sadece 16 sarı kart görmüş bir oyuncu karşılığı bu mudur? Hemen tahkime gidiyoruz. Geçmişte buna benzer Gomis ve Elmander kararları var. Böyle bir şey olamaz.'' ifadelerini kullandı.