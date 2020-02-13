26 Ocak'ta helikopter kazasında kızıyla birlikte hayatını kaybeden NBA'in efsane oyuncusu Kobe Bryant'a sessiz sedasız veda edildi.

Ünlü basketbolcu ve kızı Giana için 7 Şubat'ta gizli bir cenaze töreni düzenlendi.

Baba-kız, törenin ardından, ailesinin yaşadığı Kaliforniya'da son yolculuklarına uğurlandı.

Kobe ve kızı, Corona Del Mar kasabasındaki mezarlığa defnedildi.

Kobe Bryant'ın eşi Vanessa'nın isteği ile cenaze töreninin kimseye duyurulmadan yapıldığı belirtiliyor.

ABD basını Los Angeles Memorial Coliseum'da 80 bin kişinin katılacağı bir cenaze töreninin

düzenleneceğini duyurmuştu.

Basketbolun efsane ismi için 24 Şubat'ta kariyerini geçirdiği Staples Center'da

resmi bir tören düzenlenecek.

26 Ocak'taki helikopter kazasında Kobe ve kızı Giana ile birlikte 7 kişi daha yaşamını yitirmişti.