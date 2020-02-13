44 yaşındaki Oksana Chussovitina, 2020 Tokyo hazırlıklarını sürdürüyor

Kariyerindeki sekizinci olimpiyatlara katılacak Özbek yıldız, cimnastiğe olan tutkusunu "Bu sporu seviyorum. Ve kendime hep neden antrenman yapmıyorsun diyorum" sözleriyle açıklıyor.

Chussovitina, "en güçlü motivasyonu" olarak adlandırdığı ailesine Tokyo'nun "son Olimpiyatları" olacağının sözünü verdi.

İlk olimpiyatında Sovyetler Birliği'ni temsil etti

Deneyimli sporcu, ilk kez 1992 Barselona'da eski Sovyetler Birliğini temsil etti.

İspanya'da, takım olarak şampiyonluğa uzanan Chussovitina, bireysel olimpiyat madalyası için 16 yıl beklemek zorunda kaldı.

[Fotoğraf: Reuters]

Oğlunun tedavisi için Almanya taşınan Oksana Chussovitina, 2008 Pekin'de panzerler adına gümüş madalya elde etti.

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda ise üst üste yedinci kez yarışan tek cimnastikçi olarak yer aldı.

Oğlunun iyileştiği haberini aldı

Chussovitina için en değerli olimpiyat anısı ise Pekin'den dönerken oğlunun tamamen iyileştiğinin haberini alması.

44 yaşındaki sporcu bu anı "Aldığım haber bir anne için hiçbir madalya ile karşılaştıramayacağınız bir duyguydu" sözleriyle açıkladı.

Oksana Chusovitina bu sene ise ülkesi Özbekistan'ı temsil edecek.