Beşiktaş'ı tecrübeliler taşıyor
Sergen Yalçın yönetiminde iki maçını da kazanan Beşiktaş'ta tecrübeli isimlerin takıma katkısı dikkat çekiyor. Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson üst üste alınan iki galibiyetin mimarları oldu.
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, yeni hocasıyla çıktığı 2 maçını da kazandı.
Bu iki karşılaşmada siyah beyazlıların tecrübeli ayakları dikkat çekti.
Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin ve Gökhan Gönül, alınan 6 puanda baş rol oynadı.
Beşiktaş'ın deneyimli santraforu Burak, Çaykur Rizespor ve Gaziantep Futbol Kulübününe karşı 1'er gol atarak, bu maçlardaki kilidi açtı.
Gökhan Gönül ise bu iki mücadelede 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
Deneyimli sağ bek, Karadeniz deplasmanında takımını öne geçiren gole imza atarak, 3 puanın mimarlarından oldu.
Atiba Hutchinson ve Caner Erkin ise bu iki mücadelede takımına 1'er asistlik katkı sağladı.
Bu iki mücadelenin yanı sıra, siyah beyazlılarda 8 kez ağları sarsan Burak Yılmaz, takımının en golcü ismi.
Atiba Hutchinson ise 4 gol 4 asistlik performansıyla Beşiktaş'taki en skorer dönemini geçiriyor.
Caner Erkin 9 asistle krallık yarışında zirvede bulunurken, Gökhan Gönül de aynı Atiba gibi siyah beyazlılardaki en skorer dönemini yaşıyor.