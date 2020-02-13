Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, yeni hocasıyla çıktığı 2 maçını da kazandı.

Bu iki karşılaşmada siyah beyazlıların tecrübeli ayakları dikkat çekti.

Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin ve Gökhan Gönül, alınan 6 puanda baş rol oynadı.

Beşiktaş'ın deneyimli santraforu Burak, Çaykur Rizespor ve Gaziantep Futbol Kulübününe karşı 1'er gol atarak, bu maçlardaki kilidi açtı.

Gökhan Gönül ise bu iki mücadelede 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Deneyimli sağ bek, Karadeniz deplasmanında takımını öne geçiren gole imza atarak, 3 puanın mimarlarından oldu.

Atiba Hutchinson ve Caner Erkin ise bu iki mücadelede takımına 1'er asistlik katkı sağladı.

Bu iki mücadelenin yanı sıra, siyah beyazlılarda 8 kez ağları sarsan Burak Yılmaz, takımının en golcü ismi.

Atiba Hutchinson ise 4 gol 4 asistlik performansıyla Beşiktaş'taki en skorer dönemini geçiriyor.

Caner Erkin 9 asistle krallık yarışında zirvede bulunurken, Gökhan Gönül de aynı Atiba gibi siyah beyazlılardaki en skorer dönemini yaşıyor.