Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir ve Genel Sekreter Şükrü Köksal Ünlü, geçtiğimiz günlerde kulüpten ayrıldıklarını açıklamıştı.

İki ismin ayrılmasıyla, Yönetim Kurulu'nda boşalan koltuklara İbrahim Reha Keskin ve Ahmet Ozan Şener getirildi.

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Sayın Av. Dr. Rezan Epözdemir 15 Aralık'ta, Galatasaray Spor Kulübü Derneği Genel Sekreteri Sayın Köksal Ünlü 16 Aralık'ta bu görevlerinden ve tüm yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiklerini beyan etmiş ve tarafımıza bildirmişlerdir. Yönetim kurulumuzun bilaistisna ortak görüşü ile ve tüzüğümüz uyarınca Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu yedek üyelerinden Sayın İbrahim Reha Keskin ve Sayın Ahmet Ozan Şener yönetim kurulu üyesi olarak görev alacaklardır. Sayın İbrahim Reha Keskin'e ve Sayın Ahmet Ozan Şener’e yeni görevlerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.