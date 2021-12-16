Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, kulüp başkan yardımcılığı ve Sportif A.Ş. başkan vekilliğinden istifa eden Rezan Epözdemir ile genel sekreterlik ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Şükrü Köksal Ünlü hakkında açıklamalarda bulundu.

Açıklamalar, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yayımlandı.

"Arkadaşlığımız devam edecektir"

Burak Elmas, Rezan Epözdemir'e çalışmaları için teşekkür etti:

"Sevgili Rezan Bey'e yönetimde olduğu süre boyunca şahsıma göstermiş olduğu yakınlık ve destek, ayrıca hukuk, kadın futbolu ve görev aldığı diğer tüm konularda Galatasaray’a aidiyet duygusuyla sergilediği yüksek görev bilinci ve başarılı çalışmaları için şahsım, yönetim kurulumuz ve Galatasaray Spor Kulübü adına teşekkür ederim. Yönetim kurulu içindeki birlikteliğimiz sona ermiş olsa da bizi buluşturan Galatasaray değerleri ve sevgisindeki yol arkadaşlığımız devam edecektir."

"Ortak çalışmalarımızın sona ermiş olmasından üzüntü duyuyorum"

Elmas, Köksal Ünlü ile sadece yönetim kurulunda değil yıllar boyunca çok şey paylaştıklarını belirtti:

"Galatasaray'a dair hayallerim doğrultusunda beraber yola çıktık. Bu yolculukta bana hep destek oldu ve beni hiç yalnız bırakmadı. İstifa nedenlerini anlamak ve saygı duymakla birlikte yönetim kurulu çerçevesindeki ortak çalışmalarımızın sona ermiş olmasından üzüntü duyuyorum. Tesellim, kendisinin de ifade ettiği gibi, birbirimize olan sevgi ve desteğimizin devam edeceğini bilmektir.

Köksal ağabeye bu yolculukta bütün paylaştıklarımız, Galatasaray'a sunduğu başarılı hizmetler ve gösterdiği güçlü aidiyet için şahsım, yönetim kurulumuz ve Galatasaray Kulübü adına teşekkür ederim."