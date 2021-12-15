Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 23:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray Başkan Yardımcısı Epözdemir istifa etti
[Fotoğraf: Arşiv]
Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, hem kulüp hem de Sportif AŞ'deki görevlerinden istifa etti.
Youtube'ta yayınlanan bir programa telefonla bağlanan Rezan Epözdemir, Galatasaray Spor Kulübü'ndeki başkan yardımcılığı ve Sportif AŞ'deki başkan vekilliği görevlerinden ayrıldığını söyledi.
Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulu ile derin ilkesel farklılıkları, tutum, yöntem ve yaklaşım farklılıkları olduğunu aktaran Epözdemir, yapılan bazı hataların kendisini istifaya götürdüğünü belirtti.
Epözdemir, 17 Aralık Cuma günü kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyerek istifasının gerekçelerini anlatacak.
Etiketler: Galatasaray Süper Lig
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