Youtube'ta yayınlanan bir programa telefonla bağlanan Rezan Epözdemir, Galatasaray Spor Kulübü'ndeki başkan yardımcılığı ve Sportif AŞ'deki başkan vekilliği görevlerinden ayrıldığını söyledi.

Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulu ile derin ilkesel farklılıkları, tutum, yöntem ve yaklaşım farklılıkları olduğunu aktaran Epözdemir, yapılan bazı hataların kendisini istifaya götürdüğünü belirtti.

Epözdemir, 17 Aralık Cuma günü kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyerek istifasının gerekçelerini anlatacak.