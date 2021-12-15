Burnley takımından yapılan açıklamada, "Karar, Watford'un ekibinde devam eden COVID-19 salgını nedeniyle tıbbi danışmanların yönlendirmesi sonrasında alındı" ifadeleri yer aldı.

Bu son gelişmeyle kulüplerdeki salgınlar nedeniyle son dört gün içinde üç Premier Lig maçı ertelenmiş oldu.

Dün oynanması planlanan Brentford-Manchester United maçı koronavirüs nedeniyle ertelenmişti.

Futbolcular ve teknik ekipte artan koronavirüs vakaları nedeniyle Tottenham'ın geçen hafta sonu Brighton & Hove Albion ile yapacağı lig maçı da ertelenmişti.

42 vaka tespit edilmişti

Premier Lig'de 6-12 Aralık tarihleri arasında 3 bin 805 test yapılmış ve 42 koronavirüs vakası tespit edilmişti.

İngiltere Premier Lig futbolcularının, ülkede kötüleşen koronavirüs salgını nedeniyle her gün koronavirüs testlerinden geçeceği de açıklanmıştı.