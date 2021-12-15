Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulunan Crespo, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü derbide ağırlayacakları Beşiktaş'ı yeneceklerine inandıklarını aktardı.

"Taraftarlarımıza güzel bir galibiyet hediye etmeyi çok istiyoruz"

25 yaşındaki orta saha, zor bir maç olacağının altını çizdi.

"Takım olarak aklımızda tek bir düşünce var o da galip gelmek. Birbirimize inanıyor, güveniyoruz. Sorumluluğumuzun farkındayız. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü. Bunu da sahada göstermemiz gerekiyor. Bunu başarmak için sahada her şeyimizi vereceğiz. Bu sezon sahamızda oynayacağımız ilk derbide taraftarlarımıza güzel bir galibiyet hediye etmeyi çok istiyoruz."

Devre arasına en iyi şekilde girmek istediklerini vurgulayan Portekizli futbolcu, Fenerbahçe'de forma giymenin kariyeri açısından attığı en büyük adım olduğunu da kaydetti.