Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 19:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Karagümrük'te Farioli dönemi sona erdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
VavaCars Fatih Karagümrük, teknik direktör Francesco Farioli ile yolların ayrıldığını açıkladı.
VavaCars Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Francesco Farioli ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder ve kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.
Francesco Farioli ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder ve kariyerlerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/lSiqZNfZ42— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) December 16, 2021
Etiketler: Fatih Karagümrük Süper Lig
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