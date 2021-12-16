VavaCars Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Francesco Farioli ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder ve kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Francesco Farioli ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder ve kariyerlerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/lSiqZNfZ42 — VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) December 16, 2021