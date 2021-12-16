Türkiye Kayak Federasyondan yapılan açıklamaya göre Jahorina Kayak Merkezi'nde organize edilen yarışta Sıla, 2 madalyayla döndü.

Erkeklerde mücadele eden Bünyamin Çelik ise yarışmayı 15'nci sırada tamamladı.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, organizasyonda iki kez kürsüye çıkma başarısı gösteren sporcuları tebrik etti.

"FIS Yarışında sporcumuz Sıla'nın kazandığı 2 bronz madalya bizleri sevindirdi. Bu başarıda emeği geçen antrenörümüz Muhammet Ayaz'ı tebrik ediyorum."