Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden (SUBÜ) yapılan açıklamaya göre, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu'nun moderatörlüğünde çevrim içi düzenlenen "Türkiye'nin Olimpiyat Serüveni" konulu programda, komite ve yapısı, Türkiye'de olimpik sporların gelişimi, uluslararası spor teşkilatlarında üye bulundurmanın önemi ve olimpiyatların birleştiriciliği ele alındı.

Programda konuşan Uğur Erdener, dünyada hiçbir kuruluşun bugünden 2032 yılının bütçesini, programını ve girdilerini hesap edemeyeceğine değindi.

"Bu büyük güç. Yapılan kamuoyu araştırmalarında da en yüksek bilinirliğe, 5 halkadan oluşan olimpiyat logosunun sahip olduğunu da söylemek lazım. Yaz Olimpiyat Oyunları için dünyanın en büyük organizasyonu diyebiliriz. Bu oyunlara 11 bin civarında sporcu, 5 bin civarında teknik adam ve idari ekip, 25 bin medya mensubu, olimpik aileden 2-3 bin kişi ve en az 70-75 bin dolayında gönüllü katılıyor."

Erdener, olimpiyat adaylığının hem devleti hem yerel yönetimleri hem de sporcu kadrolarını ilgilendirdiğini belirterek, "Bunların doğru zeminde oluşmasıyla güçlü adaylık ortaya çıkıyor. Ülkede spor kültürünün bulunması, püf noktalardan biri. Hep birlikte spor toplumu olmamız gerekiyor." açıklamasında bulundu.

"Devletimizin spora desteği fazlasıyla var"

Erdener, olimpiyatları gerçekleştirme hayali konusunda her zaman pozitif olduğunu vurguladı.

"Olimpik eğitim projemiz var. 50-55 dakikalık interaktif programı ihtiva ediyor. Ekiplerimiz, tüm illerimizi ve ilçelerimizi dolaşarak ilköğretim öğrencilerimizle buluşuyor. Bu yıl 2,5 milyon çocuğumuza ulaşmayı hedefliyoruz. Spor bilimleri fakültelerimizin akademisyenlerinin ve öğrencilerinin katkıları da ülkemizin olimpiyat heyecanına ulaşması bağlamında büyük önem taşıyor."

Prof. Dr. Erdener, Türkiye'nin spor tesisleri yönünden yetersiz olduğunun söylenemeyeceğini ifade etti.

"Sportif altyapımızın sporcularımızı yetiştirme bağlamında yetersiz olduğunu söyleyemeyiz. Federasyonlarımızın bütçe anlamında yetersiz olduğunu hiç söyleyemeyiz. Türkiye olarak olimpiyat oyunlarına 100 sporcuyla gidebiliyor, yalnızca 1 takım taşıyabiliyor ve Avrupa'nın 10-12 milyon nüfuslu ülkeleri bizden fazla sporcu ve takımla katılabiliyorsa bizim bir yerlerde bir şeyi eksik yaptığımızı kabullenmemiz gerekiyor. Bunu Türk sporunu yönetenler ve hizmet verenler, doğru platformda değerlendirmeli. Devletimizin spora desteği fazlasıyla var. Kaynak ayırıyor, altyapı yatırımı yapıyor ama biz sporcuları ne kadar doğru yetiştirebiliyoruz? Bilimsel yaklaşım, olayın ne kadar içerisinde? Bunlara bakmamız gerekiyor."