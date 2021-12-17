Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 18:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber
Fenerbahçe'de genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun sol arka adalesinde zorlanma tespit edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu'nun bugün çekilen uyluk MR'ında sol bacak üst arka adalede kas-tendon bileşkesine yakın grade 1-2 arası zorlanma tespit edilmiştir." denildi.
22 yaşındaki oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı derbide Ferdi'den yararlanamayacak.
Etiketler: Fenerbahçe Süper Lig Beşiktaş Derbi
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