Teknik Direktör Francesco Farioli ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük, Volkan Demirel ile sözleşme imzaladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türk futbolunun önemli isimlerinden, eski milli futbolcu Volkan Demirel ile teknik sorumlu pozisyonu için 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Volkan Demirel'e ve ekibine başarılar dileriz."