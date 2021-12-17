Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 14:51Son Güncelleme: Kaynak: AA-İHA
Volkan Demirel, Fatih Karagümrük'le anlaştı
[Fotoğraf: AA]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumluluk görevine Volkan Demirel getirildi.
Teknik Direktör Francesco Farioli ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük, Volkan Demirel ile sözleşme imzaladı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Türk futbolunun önemli isimlerinden, eski milli futbolcu Volkan Demirel ile teknik sorumlu pozisyonu için 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Volkan Demirel'e ve ekibine başarılar dileriz."
Türk futbolunun önemli isimlerinden, eski milli futbolcu Volkan Demirel ile teknik sorumlu pozisyonu için 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Volkan Demirel’e ve ekibine başarılar dileriz. pic.twitter.com/AXuz8gOfgb— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) December 17, 2021
Etiketler: Süper Lig
Son Haberler
- 16:07
- 15:49
- 15:52
- 15:34
- 15:42
Sıradaki Haber
Futbolda haftanın programı belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz