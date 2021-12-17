Futbolda Spor Toto Süper Lig'de 17'nci, Spor Toto 1. Lig ile TFF 2. Lig'de de 18'inci hafta maçları oynanacak; TFF 3. Lig 1. ve 3. Grup'ta 17'nci ve ilk yarının son hafta maçları, 2. Grup'ta ise 18'inci hafta karşılaşmaları yapılacak. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde de 2021-2022 sezonu, ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, futbol liglerinde haftanın maçlarının programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.00 GZT Giresunspor-Altay (Çotanak Spor Kompleksi)

Yarın:

13.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)

19 Aralık Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük (Gürsel Aksel)

16.00 Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

Spor Toto 1. Lig

Yarın:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Aktepe)

16.00 Beypiliç Boluspor-MKE Ankaragücü (Bolu Atatürk)

19.00 Balıkesirspor-Altınordu (Balıkesir Atatürk)

19 Aralık Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-NasaDoge Menemenspor (Eryaman)

16.00 Tuzlaspor-Manisa FK (Vefa)

16.00 Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bitci Timsah Park)

19.00 Kocaelispor-Eyüpspor (Kocaeli)

20 Aralık Pazartesi:

17.30 İstanbulspor-Yılport Samsunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Altaş Denizlispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Denizli Atatürk)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

Yarın:

13.00 Teco Karacabey Belediyespor-Nazilli Belediyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

19 Aralık Pazar:

13.00 Zonguldak Kömürspor-Tarsus İdman Yurdu (Karaelmas Kemal Köksal)

13.00 Bucaspor 1928-Anagold 24Erzincanspor (Yeni Buca)

13.00 Eskişehirspor-Ankara Demirspor (Eskişehir Yeni)

13.00 Şanlıurfaspor-Kırşehir Belediyespor (Şanlıurfa GAP)

13.00 Kırklarelispor-Uşakspor (Kırklareli Atatürk)

13.00 Pazarspor-Pendikspor (Pazar İlçe)

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Akhisarspor (Diyarbakır)

Kırmızı Grup:

Yarın:

13.00 Kahramanmaraşspor-Sakaryaspor (7 Ocak)

13.00 Sarıyer-Afjet Afyonspor (Yusuf Ziya Öniş)

13.00 Bodrumspor-Niğde Anadolu (Bodrum İlçe)

19 Aralık Pazar:

13.00 Serik Belediyespor-Turgutluspor (Serik İsmail Oğan)

13.00 Sivas Belediyespor-Ergene Velimeşespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

13.00 An Zentrum Bayburt Özel İdare-Diyarbekirspor (Bayburt Genç Osman)

13.00 Çorum-Adıyaman (Çorum Şehir)

13.00 Silahtaroğlu Vanspor-İnegölspor (Van Atatürk)

13.00 Somaspor-Hekimoğlu Trabzon (Soma Atatürk)

13.00 Ankaraspor-Etimesgut Belediyespor (Osmanlı)

TFF 3. Lig

1. Grup:

Yarın:

13.00 Bergama Belediyespor-Nevşehir Belediyespor (İzmir Atatürk)

13.00 Arnavutköy Belediyespor-Batman Petrolspor (Bolluca)

13.00 Başkent Gözgözler Akademi-Kahta 02 Spor (Polatlı)

19 Aralık Pazar:

13.00 Belediye Kütahyaspor-Formül Erbaaspor (Dumlupınar)

13.00 Osmaniyespor-Çatalcaspor (7 Ocak)

13.00 Artvin Hopaspor-Sancaktepe (Hopa)

13.00 Fatsa Belediyespor-Elazığspor (Fatsa İlçe)

13.00 Bursa Yıldırımspor-Hendekspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

13.00 Karaman Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Kemal Kaynaş)

2. Grup:

Yarın:

13.00 Hacettepe-Alagöz Holding Iğdır (Yenimahalle Hasan Doğan)

19 Aralık Pazar:

13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Çarşambaspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

13.00 Bitexen Düzcespor-Yomraspor (Düzce 18 Temmuz)

13.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Altındağ (Şile)

13.00 Redoks Darıca Gençlerbirliği-52 Orduspor (Darıca İlçe)

13.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-İskenderunspor (Alemdağ)

13.00 Kuşadasıspor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan (Kuşadası Özer Türk)

13.00 68 Aksaray Belediyespor-Bayrampaşaspor (Dağılgan)

13.00 Kızılcabölükspor-Siirt İl Özel İdare (Kızılcabölük Semt)

3. Grup:

Yarın:

13.00 Modafen-İçel İdmanyurdu (Alemdağ)

13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Yeşilyurt D.Ç Ofsporspor (Faruk Çelik)

13.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Kardemir Karabükspor (Tepecik Şenol Güneş)

19 Aralık Pazar:

12.30 Ağrı 1970-Esenler Erokspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

13.00 Fethiyespor-Belediye Derincespor (Fethiye İlçe)

13.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Edirnespor (Gümüşhane Yenişehir)

13.00 Çankaya-Mardin 1969 (Yenimahalle Hasan Doğan)

13.00 Ceyhanspor-Orduspor 1967 (Ceyhan İlçe)

13.00 Karşıyaka-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

A Grubu:

Yarın:

12.00 1207 Antalyaspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Zeytinköy 1 No'lu Saha)

13.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Gençlikspor-Kireçburnu (Osmanlı)

13.00 Altay-Fatih Vatanspor (Gaziemir İlçe)

13.00 Kocaeli Kadın Futbol Kulübü-Ataşehir Belediyespor (Kavaklı)

15.00 Beşiktaş Vodafone-Fenerbahçe (Vodafone Park)

19 Aralık Pazar:

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Atakaş Hatayspor (Amedspor Tesisleri Sentetik Saha)

B Grubu:

Yarın:

12.00 İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor-Dudullu (İlkadım Suni Çim)

13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Vefa)

19 Aralık Pazar:

12.00 Hakkarigücü-Kayseri Kadın Futbol Kulübü (Merzan Şehir)

12.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Yeşilova Kemal Aktaş Sahası)

13.00 Adana İdman Yurdu-Trabzonspor (İncirlik Hurşit Kaslı)

13.00 Konak Belediyespor-ALG Spor (Atatürk Stadı 1 No'lu Yan Saha)