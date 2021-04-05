Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, erkek voleybol takımının oyuncu ve teknik heyet çalışanlarının bugün yapılan Covid-19 testleri sonuçlandı.

"Bir teknik heyet çalışanımızın test sonucu pozitif çıkmıştır. Tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."