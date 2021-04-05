Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 14:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray Voleybol Takımı'nda koronavirüs vakası
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda bir kişinin koronavirüs testi pozitif sonuçlandı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, erkek voleybol takımının oyuncu ve teknik heyet çalışanlarının bugün yapılan Covid-19 testleri sonuçlandı.
"Bir teknik heyet çalışanımızın test sonucu pozitif çıkmıştır. Tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."
Erkek Voleybol Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/Be96FHf96S— Galatasaray Voleybol (@GSVoleybol1905) April 5, 2021
Etiketler: Koronavirüs Galatasaray
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