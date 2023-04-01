Galatasaray ile Adana Demirspor, Nef Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetti.

Galatasaray kazanmaya devam ediyor. Mücadelenin son bölümünde bulduğu gollerle rakibini yendi. Sarı-kırmızılılar, ligde evindeki galibiyet serisine de devam etti ve üst üste 9. galibiyetini kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 86. dakikada Midtsjo ile 90+8. dakikada penaltıdan Zaniolo filelerle buluşturdu.

Ligde 20. galibiyetini alarak 63 puana yükselen lider Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını, maç fazlasıyla, 9'a yükseltti.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde sezonun iyi takımlarından olan Adana Demirspor ise 5. yenilgisini alarak 45 puanda kaldı.

Ligin ilk yarısında Adana'da yapılan maç golsüz eşitlikle tamamlanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

İlk dakikada Mertens'in sağdan kullandığı kornerde altıpas gerisinde uygun durumdaki Abdülkerim'in kafayla vurduğu top kaleci Ertaç'ta kaldı.

15. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Emre Akbaba'nın şutunda, top yakın direğe de çarparak auta gitti.

44. dakikada ceza sahası dışı sol kanatta topla buluşarak içeri sokulan Onyekuru'nun vuruşunda, top uzak direğe çarparak oyun alanını terk etti.

Maçın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

[Fotoğraf: DHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

68. dakikada sağ taraftan Stambouli’nin ortasında kale önünde Cherif Ndiaye’nin kafa vuruşunda kaleye yönelen meşin yuvarlağı çizgi üzerinden Nelsson uzaklaştırdı.

79. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Rashica’nın sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

GOL - 86. dakikada sağ taraftan Boey’in içeri çevirdiği top Adana Demirspor savunmasından sekti. Pozisyonu takip eden Midtsjo ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

PENALTI - 90+6. dakikada Rodrigues’in ceza sahası içinde Yunus Akgün’e yaptığı müdahaleyi hakem Ali Şansalan penaltı olarak değerlendirdi.

GOL - 90+8. dakikada Zaniolo’nun kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç’ın müdahalesi ile sağından filelere gitti. 2-0

Mücadeleyi Galatasaray 2-0 kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Nef

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Olguncan, Serkan Ok.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Adekugbe (Dk. 84 Kazımcan Karataş), Oliveira (Dk. 74 Midtsjo), Torreira, Rashica, Mertens (Dk. 65 Zaniolo), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 74 Yunus Akgün), Icardi (Dk. 84 Gomis).

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Morel, Semih Güler, Rodrigues, Akintola (Dk. 65 Yusuf Sarı), Stambouli, Badou Ndiaye, Onyekuru (Dk. 84 Gulbrandsen), Emre Akbaba (Dk. 84 Mert Çetin), Cherif Ndiaye.

Sarı kartlar: Dk. 31 Oliveira, Dk. 55 Mertens, Dk. 59 Adekugbe, Dk. 90+12 Boey (Galatasaray), Dk. 35 Svensson, Dk. 38 Emre Akbaba, Dk. 41 Akintola, Dk. 90+11 Gulbrandsen (Adana Demirspor)

Goller: Dk. 86 Midtsjo, Dk. 90+8 Zaniolo (penaltıdan) (Galatasaray)