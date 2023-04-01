Teknik direktör Emre Belözoğlu, kaleci Volkan Babacan, Philippe Keny ve Lucas Biglia'nın yerine Muhammed Şengezer, Patryk Szysz ve Berkay Özcan'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Medipol Başakşehir, sahaya Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ahmed Touba, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Danijel Aleksic, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Szysz ve Joao Figueiredo ilk 11'iyle çıktı.

Turuncu-lacivertli ekibin yedek kulübesinde Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Batuhan Çelik, Philippe Keny, Lucas Biglia, Deniz Türüç, Muhammet Arslantaş, Efe Arda Koyuncu, Berkay Aydoğmuş ve Caner Erkin yer aldı.

Üç oyuncu sakat

Medipol Başakşehir'de 3 oyuncu, sakatlıkları nedeniyle MKE Ankaragücü karşısında görev yapamadı. Sakatlıkları bulunan Stefano Okaka, Eden Karzev ve Edgar Ie takımdaki yerlerini alamadı.

Muhammed Şengezer bu yıl ilk kez kalede

Turuncu-lacivertli ekipte kaleci Muhammed Şengezer, 2023 yılında ilk kez kalede görev aldı.

Son olarak Medipol Başakşehir'in sahasında Galatasaray'a 7-0 kaybettiği karşılaşmada kaleyi koruyan Muhammed, 140 gün sonra resmi bir maçta İstanbul ekibinin kalesine geçti.