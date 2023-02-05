Nef Stadı'nı dolduran taraftarların önünde kar yağışı altında oynanan maçın 13. saniyesinde Maxi Gomez'in attığı golle 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılı takım, rakibine 18. dakikada Dries Mertens ve 53. dakikada Mauro Icardi'nin penaltıdan attığı gollerle karşılık verdi.

Trabzonspor karşısında elde ettiği galibiyetle puanını 54'e çıkartan Galatasaray, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 9 puan önüne geçti. Trabzonspor ise 38 puanda kaldı.

Karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşayan sarı-kırmızılılar, mutluluklarını tribündeki taraftarlarıyla paylaştı. Mauro Icardi, taraftarların isteği üzerine galibiyet "üçlü"sü çektirdi.

Ligdeki galibiyet serisi rekorunu egale etti

Süper Lig'de son 12 maçını kazanan Galatasaray, lig tarihindeki galibiyet serisi rekorunu egale etti.

Sarı-kırmızılı takım, ligdeki son 12 maçında VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, Bitexen Giresunspor, HangiKredi Ümraniyespor ve Trabzonspor'u yendi.

Galatasaray, böylece lig tarihinde Mustafa Denizli yönetiminde 1987-1988 sezonunun son 9 ve 1988-1989 sezonunun ilk 3 haftasındaki maçlarını kazanarak elde ettiği galibiyet serisi rekorunu egale etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Mustafa Denizli'nin bu alandaki rekoruna ortak oldu.

Bu arada Okan Buruk, lig tarihinde bir sezonda üst üste 12 galibiyet gören ilk Türk teknik direktör unvanını elde etti.

[Fotoğraf: Reuters]

Resmi maçlardaki galibiyet serisi rekorunu 15'e çıkardı

Galatasaray, Trabzonspor'u mağlup ederek resmi maçlardaki galibiyet serisi rekorunu 15'e çıkardı.

Süper Lig'deki son 12 maçını kazanan Galatasaray, bu süreçte çeyrek finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı Yeşilyurt D.Ç Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Corendon Alanyaspor müsabakalarından da galibiyetle ayrıldı.

Son 15 resmi maçında 40 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 10 gol gördü.

[Fotoğraf: AA]

Icardi gol atmaya devam ediyor

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, skorer performansını Trabzonspor karşısında da sürdürdü. Karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın ikinci golünü atan yıldız futbolcu, Süper Lig'de forma giydiği son 8 karşılaşmada 8 kez ağları havalandırdı.

Süper Lig'de 12 maç maçta görev alan Icardi, gol sayısını da 9'a çıkardı.

Mauro Icardi, ayrıca Galatasaray kariyerindeki ilk sezonunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı sahaya çıktığı ilk lig maçında gol atan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti.

[Fotoğraf: AA]

Dries Mertens'in 5. golü

Karşılaşmada Galatasaray'ın ilk golünü atan Dries Mertens, bu sezon ligde 5. kez ağları havalandırdı.

Belçikalı futbolcu, ligde daha önce Corendon Alanyaspor, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve Bitexen Giresunspor maçlarında birer gol atmıştı.

Sakatlanan Muslera sedyeyle kenara alındı

Karşılaşmada sakatlık geçiren Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, oyuna devam edemedi.

Müsabakanın 80. dakikasında Marc Bartra'nın müdahalesi sonrası sağ ayağından sakatlık geçiren Muslera, saha içinde tedavisi yapıldıktan sonra sedyeyle kenara alındı.

Maça devam edemeyen Muslera'nın yerine 85. dakikada Okan Kocuk oyuna dahil oldu. Sakatlığı nedeniyle üzgün olduğu gözlenen Muslera'ya taraftarlar alkışlarla destek verdi.

Muslera'nın durumunun yapılacak kontrollerden sonra belli olacağı bildirildi.

[Fotoğraf: AA]

Kaan Ayhan ilk maçına çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi Kaan Ayhan, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı. Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Kaan Ayhan, 90+1. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna girdi.

Trabzonspor deplasmanda kazanmayı unuttu

Trabzonspor, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 6 karşılaşmada da galip gelemedi. Bordo-mavili ekip, dış sahada oynadığı son 6 maçta 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Trabzonspor, bu maçlarda Beşiktaş ve MKE Ankaragücü ile berabere kaldıktan sonra VavaCars Fatih Karagümrük, Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'a mağlup oldu.

[Fotoğraf: AA]

Maxi Gomez'den lig tarihinin en erken üçüncü golü

Trabzonsporlu futbolcu Maxi Gomez, karşılaşmanın hemen başında attığı golle lig tarihine geçti.

Galatasaray savunmasının hatasında henüz 13. saniyede meşin yuvarlağı ağlara gönderen Maxi Gomez, lig tarihinin en erken üçüncü golüne imza attı.

Lig tarihinde bilinen en erken golü, 2021-2022 sezonunun 6. haftasında, 22 Eylül 2021'de Kalyon Stadı'nda yapılan ve Gaziantep FK'nın Medipol Başakşehir'i 1-0 yendiği maçta henüz 10. saniyesinde fileleri havalandıran Gaziantep FK'lı futbolcu Muhammet Demir attı.

2008-2009 sezonunun 13. haftasında, 29 Kasım 2008'de Eskişehirspor ile Denizlispor arasında oynanan ve ev sahibi takımın 4-3 kazandığı maçın 12. saniyesinde fileleri havalandıran Denizlispor'un Trinidad ve Tobagolu futbolcusu Darryl Bevon Roberts de lig tarihinde bilinen en erken ikinci golün sahibiydi.

Sezonun en erken golünü kaydeden Maxi Gomez, aynı zamanda lig tarihinde Galatasaray ağlarını en erken havalandıran futbolcu oldu. Bu arada karşılaşmayı 48 bin 656 biletli taraftarın statta takip ettiği açıklandı.