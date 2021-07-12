Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 21.15'te başlayacak. Müsabaka D-Smart'tan canlı yayımlanacak.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçını Romanya'nın Dinamo Bükreş takımıyla yapan sarı-kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki müsabakayı yeni transfer Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 kazandı.

Galatasaray, ikinci hazırlık karşılaşmasında ise Esenyurt'taki Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara ve Emre Akbaba'nın fileleri havalandırdığı müsabakayı 4-2 galip tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 21 Temmuz'da deplasmanda Hollanda'nın PSV takımıyla karşılaşacak Galatasaray, son provasını Olympiakos'a karşı yapacak.

Hazırlık döneminde takımla beraber çalışmalara başlayan ve önümüzdeki dönemde operasyonel süreçleri devam edecek olan Omar Elabdellaoui, altı yıl formasını giydiği ve takım kaptanlığını yaptığı Olympiakos ile oynanacak maç öncesi kafilede yer alacak.